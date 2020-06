Liverpool verlängert Wilson-Leihe

Der FC Liverpool weitet die Leihe von Harry Wilson beim AFC Bournemouth aus. Wie die Reds bekanntgeben, wird der 23-jähige Offensivspieler über den 31. Juli hinaus in Bournemouth bleiben, um die restlichen Saisonspiele für das Team von Trainer Eddie Howe bestreiten zu können.

Wilson ist mit sieben Treffern in 23-Ligaspielen einer der gefährlichsten Angreifer bei Bournemouth. Aktuell belegen die Cherries mit Rang 18 einen Abstiegsplatz. In der Premier League sind noch neun Spieltage auszuspielen, daher dürften in den kommenden Wochen weitere Arrangements dieser Sorte folgen.

