VfB: Gespräche mit Kempf

Der VfB Stuttgart will Marc Oliver Kempf langfristig halten. Aktuell laufen dem ‚kicker‘ zufolge Gespräche mit dem Innenverteidiger über eine Vertragsverlängerung. Aktuell ist Kempf noch bis 2022 gebunden – inklusive Ausstiegsklausel. Dieser Passus verkompliziere die Verhandlungen, dennoch deute sich eine Einigung an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 26-jährige Kempf ist gesetzt in der Abwehrreihe der Schwaben. Sportdirektor Sven Mislintat sieht eine starke Entwicklung: „Kempfi ist Stammspieler und im mittleren Alter, davon haben wir nicht so viele, dazu ist er Linksfüßer und ein Zweikampfmonster. Er wird auch ruhiger in anderen Themen, die er hatte: Zum Beispiel taktisch wird er immer besser.“