Reis: Keine Sorge um den Job

Thomas Reis glaubt nicht, dass er in Kürze beim VfL Bochum rausfliegen könnte. „Zum Ersten ist noch keine Niederlage eingetreten. Zum Zweiten haben wir ganz deutlich gesagt, wie der weitere Ablauf ist: Dass wir uns im November zusammensetzen“, gab sich der Trainer auf der heutigen Pressekonferenz gelassen.

Der Cheftrainer ist sich sicher, dass er aufgrund der Erfolge der vergangenen Jahre vor dem kommenden Spiel gegen Schalke 04 (Samstag, 18:30 Uhr) Kredit hat: „Wir haben in drei Jahren so viel aufgebaut. Das muss für uns auch ein großer Pluspunkt werden, dass wir gemeinsam aus dieser Misere, in der wir uns im Moment befinden, rauskommen. Da spielt mein Name keine Rolle. Es geht um den Verein. Wir haben einfach Bock und genießen einfach dieses Derby.“