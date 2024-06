Still neuer Lens-Coach

Der RC Lens hat einen neuen Trainer. Wie die Franzosen mitteilen, übernimmt ab sofort Will Still die Geschicke der Mannschaft. Beim Ligue 1-Klub erhält der 31-jährige Belgier einen Dreijahresvertrag.

Bis vor wenigen Wochen stand Still noch bei Ligakonkurrent Stade Reims in Lohn und Brot. Der junge Coach war seit Oktober 2022 als Cheftrainer in Reims angestellt und wurde im Mai diesen Jahres entlassen. Nun wird er bald schon mit seinem neuen Arbeitgeber auf seinen alten Verein treffen.