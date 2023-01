Medien: Türkische Topklubs bieten für Schalke-Talent

Der FC Schalke 04 könnte in Kürze eines seiner Talente verlieren. Wie ‚Engangche Sports‘ berichtet, haben Fenerbahce und Galatasaray Angebote für Mertcan Ayhan eingereicht. Ebenso beobachte Besiktas die Situation des 16-jährigen Innenverteidigers genau.

Dem türkischen Medium zufolge sind die Königsblauen offen für einen Verkauf ihres Eigengewächses. Für die U17 der Schalker kommt der Junioren-Nationalspieler der Türkei in dieser Saison bislang auf zwölf Einsätze. Ayhans Vertrag in Gelsenkirchen läuft am Saisonende aus.

