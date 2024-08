Sancho-Transfer: PSG nimmt Kontakt mit United auf

In 21 Pflichtspielen steuerte Jadon Sancho in der Rückrunde der vergangenen Saison drei Tore und drei Assists zum Erfolg von Borussia Dortmund bei. Keine herausragende Statistik, allerdings ließ der dribbelstarke Flügelstürmer seine enorme Klasse früherer Zeiten immer wieder aufblitzen. Da wundert es nicht, dass er auch das Interesse namhafter europäischer Topklubs weckt.

Paris St. Germain hat nun sogar erste Gespräche mit Manchester United wegen Jadon Sancho geführt. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, ging es dabei um die Rahmenbedingungen eines möglichen Wechsels des 24-jährigen Offensivspielers in die französische Hauptstadt. Bislang hatten sich die PSG-Verantwortlichen auf die Gespräche mit der Spielerseite konzentriert. Sancho soll offen für den Wechsel und einen Neustart abseits Manchesters sein.

Der Flügelspieler war 2021 von Borussia Dortmund zurück in die englische Heimat gewechselt. Bei United hat sich der 23-fache Nationalspieler aber nie nachhaltig durchsetzen können. Nach einem Streit mit Trainer Erik ten Hag wurde Sancho in der vergangenen Rückrunde an den BVB verliehen. Dort zeigte er seine Qualitäten mehrfach und erregte so die Aufmerksamkeit des Scheichklubs.