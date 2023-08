Juve verleiht Sturm-Talent Kaio

Kaio Jorge soll außerhalb von Juventus Turin wieder in die Spur finden. Die Alte Dame verleiht das 21-jährige Sturmtalent für ein Jahr an Frosinone Calcio. Eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals. An Juventus ist er noch bis 2026 gebunden.

Der Brasilianer war 2021 für rund sieben Millionen Euro als vielversprechender Jungprofi nach Turin gewechselt. In seiner Debütsaison riss er sich dann aber die Patellasehne – eine schwere Verletzung, mit der Kaio nun insgesamt eineinhalb Jahren ausgefallen ist.