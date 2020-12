Medien: Hertha hofft auf Zuschlag bei Fosu-Mensah

Timothy Fosu-Mensah weckt offenbar Interesse in der Bundesliga. Laut ‚Sky Sports‘ hat Hertha BSC den Abwehrspieler für einen möglichen Winter-Transfer im Blick. Zudem befinde sich Olympique Marseille im Rennen um den 1,90-Meter-Mann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Duo hoffe auf den Zuschlag für eine geringe Ablöse, denn Fosu-Mensahs Vertrag bei Manchester United läuft am Saisonende aus. Das will der englische Rekordmeister allerdings ändern. ‚Sky Sports‘ zufolge hat United dem 22-Jährigen bereits einen neuen Dreieinhalbjahresvertrag vorgelegt.

Im zweiten Anlauf in die Bundesliga?

Fosu-Mensah zieht einen Wechsel aber ernsthaft in Betracht, vor allem wegen der geringen Spielzeiten in Manchester. Wettbewerbsübergreifend kam der Niederländer in dieser Saison nur zu 108 Einsatzminuten. Im Ligaalttag schafft es der dreifache Nationalspieler in aller Regel nicht in den Spieltagskader.

Im vergangenen Transferfenster hatten nach FT-Informationen bereits Borussia Mönchengladbach und die TSG Hoffenheim ein Auge auf Fosu-Mensah geworfen, ohne ihr Interesse zu konkretisieren. Der Defensivspieler kommt hauptsächlich rechts hinten zum Einsatz, agierte aber auch schon auf der gegenüberliegenden Seite, im Abwehrzentrum und im defensiven Mittelfeld.