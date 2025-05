Deutsche Klubs haben Gbamin auf dem Zettel

Plötzlich ist Jean-Philippe Gbamin verfügbar und einige Vereine sind umgehend in Alarmbereitschaft. Nachdem bekannt wurde, dass der 29-Jährige den FC Zürich nach Ablauf seines Vertrags verlassen wird, wittern nach FT-Informationen auch Klubs aus Deutschland ihre Chance auf den Zuschlag und sind an die Spielerseite herangetreten, um ein mögliches Engagement abzuklopfen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Obwohl dem inzwischen als Innenverteidiger spielenden Ex-Mainzer ein Vertragsangebot zur Verlängerung für zwei weitere Jahre in Zürich vorlag, kamen die Parteien nicht auf einen Nenner. Aufgrund seiner starken Rückrunde in der Super League feierte Gbamin im vergangenen März sein Comeback für die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste. Auch für sein Heimatland lief der flexible Defensivakteur in der Innenverteidigung auf.