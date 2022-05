Arsenal: Arteta wünscht sich Tielemans

Der FC Arsenal hat mit Youri Tielemans (25) ein klares Transferziel für das dünn besetzte Mittelfeld ausgemacht. Die Verpflichtung des Belgiers von Ligakonkurrent Leicester City soll laut dem ‚Telegraph‘ bei Trainer Mikel Arteta oberste Priorität genießen. Der Rechtsfuß steht schon seit längerem unter Beobachtung der Nordlondoner.

Ein Jahr vor Vertragsende wollen die Gunners den Achter mit einem Angebot um die 30 Millionen Euro von den Foxes loseisen. Tielemans würde gerne in der Champions League spielen, sei jedoch auch bereit, sich mit Einsätzen in der Europa League zufriedenzugeben, heißt es im Bericht weiter. Das käme Arsenal entgegen. Artetas Truppe landete in der abgelaufenen Saison auf Tabellenplatz fünf.