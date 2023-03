Rekord-Jagd in Katalonien: Mit Barça-Bollwerk zum Titel?

Der FC Barcelona wandelt in der laufenden Saison zwischen zwei Welten. Während die Katalanen international – vor allem in der Champions League – enttäuschten, gibt sich das Team von Trainer Xavi Hernández in der spanischen Liga kaum eine Blöße. Vom einst dominanten Tiki Taka sind die Blaugrana aber weit entfernt.

Die Partie gegen Athletic Bilbao am Sonntagabend (1:0) war bezeichnend für das Auftreten von Barça. Vor allem über eine starke Defensive will man die Spiele zu den eigenen Gunsten entscheiden. Neunmal setzten sich die Katalanen mit 1:0 durch, ein klubinterner Rekord nach 25 Spieltagen. Mit lediglich acht Gegentreffern pulverisierte Barcelona den bisher bestehenden Ligarekord von Atlético Madrid (1990/1991) und Deportivo La Coruna (1993/1994), die zum gleichen Zeitpunkt in der jeweiligen Saison zehn Treffer kassiert hatten.

Titelentscheidung am Sonntag?

Nach den wirtschaftlichen Irrungen und Wirrungen der vergangenen Jahre lechzen Klub und Fans nach sportlichen Erfolgen. Deshalb können es die Culés wohl auch verkraften, dass es im Camp Nou und auswärts am Fußballbuffet immer häufiger Magerkost statt Völlerei gibt. Wichtig ist für die Fans des FC Barcelona nur der Ligatitel und dass man Real Madrid hinter sich lassen kann.

Um dies zu bewerkstelligen, kann Barça am Sonntagabend für eine Vorentscheidung sorgen. Um 21 Uhr steht El Clásico auf dem Programm. Die Königlichen sind zu Gast in Katalonien und werden versuchen, den Rückstand von neun Punkten auf Barcelona zu verkürzen. Andererseits haben Robert Lewandowski, Sergio Busquets und Co. die Möglichkeit, den Vorsprung auf zwölf Punkte auszubauen und damit einen gewaltigen Schritt in Richtung Meisterschaft zu machen.

Mit Glanz und Gloria wird ein möglicher Titelgewinn aber nicht viel zu tun haben. Nur 47 Treffer stehen auf der Habenseite. Den Anhängern des spanischen Traditionsklubs wird dies aber herzlich egal sein. Der bislang letzte Titelgewinn ist schon vier Jahre her. Damals zauberte noch Klubikone Lionel Messi im Trikot der Blaugrana und Barça hatte am Ende der Spielzeit satte 90 Tore auf der Habenseite. Doch die Zeiten sind vorbei, Ergebnisfußball bestimmt inzwischen den Alltag bei den Katalanen.