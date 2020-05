Inter-Interesse an Rafinha

Mittelfeldspieler Rafinha könnte zur kommenden Saison erneut bei Inter Mailand landen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ vermeldet, zeigen die Nerazzurri Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit mit dem 27-Jährigen. Rafinha ist aktuell vom FC Barcelona an Celta Vigo verliehen. Schon in der Rückrunde der Saison 2018/19 kickte der Bruder von Bayerns Thiago im San Siro.

Sein Kontrakt bei den Blaugrana endet 2021. Eine endgültige Trennung in diesem Sommer deutet sich darum an. Sollte Inter sein Interesse konkretisieren, wäre eine Verrechnung mit Lautaro Martínez (22) naheliegend. Der argentinische Stürmer will Mailand in Richtung Barcelona verlassen. Die Vereine sprechen aktuell über verschiedene Modelle für den Transfer.