Barça überrollt Real im Clásico: Dreimal Note 6

Obwohl Real Madrid in der Anfangsphase das Heft des Handelns an sich riss, kamen die Gäste aus Barcelona zur ersten Großchance durch Pierre-Emerick Aubameyang (13.), der allerdings aus circa acht Metern frei an Thibaut Courtois scheiterte.

Mit der Zeit schlichen sich immer mehr Fehlpässe und Unkonzentriertheiten ins Spiel der Madrilenen ein. Dadurch erlangten die Katalanen die Oberhand in der Partie und Real versuchte auf Konter zu setzen. Den Torreigen eröffnete Aubameyang nach knapp einer halben Stunde. Nur fünf Minuten später hätte der Torjäger sogar auf 2:0 erhöhen müssen.

Ronald Araújo war dann jedoch derjenige, der die Führung für Barça nach einem Eckball ausbaute. Die gesamte Leistung des Gästeteams war zuweilen sehr dominant. Carlo Ancelottis taktischer Ansatz ging nicht auf, zudem wirkte die Defensive der Los Blancos unsicher und leistete sich einige Patzer im Aufbau- und Positionsspiel.

Blitzstart für Barcelona

Hälfte zwei war gerade erst wenige Sekunden alt, da stürmte Ferran Torres fast von der Mittellinie alleine auf das gegnerische Tor zu. Statt die Kugel souverän in die Ecke zu schieben, versagtem dem Flügelstürmer allerdings die Nerven. Kurz darauf erzielte der Winterneuzugang dann doch das 3:0 – Reals Spieler schienen noch in der Kabine zu sein.

Nur wenig später erhöhte Barcelona auf 4:0. Aubameyang erzielte seinen zweiten Treffer des Abends und machte den Deckel früh auf die Partie. Die Umstellung auf Dreierkette zur Halbzeit scheiterte kläglich und ließ die Königlichen noch offener dastehen als zuvor in Hälfte eins.

Barcelona ließ weiter den Ball in den eigenen Reihen laufen und Real kam kaum noch zu Entlastungssequenzen. Immer wieder schafften es die Barça-Akteure gefährliche Torchancen herauszuspielen, mit dem 4:0 war Madrid noch durchaus gut bedient.

Torfolge

0:1 Aubameyang (29.): Dembélé verzögert auf der rechten Seite gegen Nacho, zündet dann den Turbo gegen den Spanier und zieht vor. Die Flanke in den Strafraum geht an Alaba vorbei, Aubameyang kann aus kürzester Distanz per Kopf problemlos einnetzen.

0:2 Araujo (38.): Ein Eckstoß von Dembélé fliegt in den Strafraum zu Araujo, der kaum von Alaba bedrängt wird und den Ball mit dem Kopf erwischt. Für den hochgewachsenen Verteidiger reine Formsache, die Kugel ins Tor zu wuchten.

0:3 Torres (47.): Die unsortierte Abwehrreihe von Real wird von einer Angriffswelle der Gäste überrollt. Aubameyang spielt mit der Hacke am Sechzehnmeterraum auf Torres, der schießt den Ball ins lange Eck. Keine Chance für Courtois.

0:4 Aubameyang (54.): Piqué spielt aus der eigenen Hälfte auf Torres, der Aubameyang den Ball auflegt. Der Treffer muss erst durch den VAR bestätigt werden. Erneut zeigt sich Reals Abwehr komplett entblößt.

Die Noten für Real Madrid

Eingewechselt:

46‘ Camavinga für Kroos

46‘ Mariano für Carvajal

64‘ Vázquez für Nacho

64‘ Asensio für Rodrygo

Die Noten für den FC Barcelona

Eingewechselt:

71‘ Memphis für Aubameyang

71‘ Gavi für de Jong

80‘ Traoré für Dembélé

88‘ Alves für Alba