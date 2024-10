Liverpool: Chiesa schon wieder weg?

Federico Chiesa könnte den FC Liverpool nach weniger als einem halben Jahr wieder hinter sich lassen. Laut ‚CaughtOffside‘ liebäugelt der Angreifer mit einer Rückkehr in die italienische Heimat. Dort sollen der AC Mailand und die SSC Neapel Interesse an einer Leihe signalisieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Chiesa war Ende August für zwölf Millionen Euro von Juventus Turin an die Anfield Road gewechselt. Dort kommt der 27-Jährige aber bislang gar nicht in Tritt. 78 Pflichtspielminuten stehen zu Buche, in den vergangenen Wochen schaffte es Chiesa nicht mehr in den Spieltagskader.