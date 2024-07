Doué-Poker: PSG überbietet Bayern

Erst gestern sendete der FC Bayern eine deutlich verbesserte Offerte an Stade Rennes: 55 Millionen Euro inklusive Boni sind die Münchner nach FT-Informationen bereit, für Désiré Doué nach Frankreich zu überweisen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit wurde Paris St. Germain, das 40 Millionen plus zehn Millionen offerierte, überboten. Nun wird PSG aber nachziehen: Wie FT erfuhr, will der französische Meister noch heute sein Angebot auf 60 Millionen Euro inklusive Bonus erhöhen. Also mehr als die Bayern bieten.

Lese-Tipp

Wolfsburg-Kandidat Östigard vom Markt

Doué steht noch bis 2026 in Rennes unter Vertrag. Welchen nächsten Karriereschritt der 19-Jährige selbst bevorzugt, ist nach wie vor offen. Aktuell weilt er bei Frankreichs Olympia-Team, das heute (21 Uhr) in die Spiele im eigenen Land startet.