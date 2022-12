Hollerbach verlässt St. Truiden zum Saisonende

Bernd Hollerbach wird die VV St. Truiden nach der laufenden Saison verlassen. Das vermeldet der belgische Erstligist offiziell. „Bis zum letzten Tag meines Vertrags werde ich weiter alles für die STVV geben. Wir wollen das mit Stil zu Ende bringen“, wird der scheidende Cheftrainer zitiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der gebürtige Würzburger hatte St. Truiden im Sommer vergangenen Jahres übernommen und belegte mit den Belgiern in der folgenden Saison Platz neun. In dieser Spielzeit rangiert die Fußballvereinigung auf Platz zehn, hat sich also im Mittelfeld der Jupiler Pro League festgesetzt. Hollerbachs Vertrag läuft aus und wird nicht verlängert.

Lese-Tipp

Santos nicht mehr Portugal-Trainer