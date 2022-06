Eintracht: Der Preis für Zalazar

Eintracht Frankfurt kann Rodrigo Zalazar im Sommer 2023 per Rückkaufoption vom FC Schalke zurück an den Main holen. Laut ‚Sport1‘ werden in diesem Fall vier Millionen Euro fällig. Mit Zalazar sei bereits ein entsprechender Vorvertrag ausgehandelt, der ihm 2,5 Millionen Euro jährlich bescheren würde – der 22-Jährige verschwende aber keinen Gedanken an eine Eintracht-Rückkehr.

Zalazar besitzt in Gelsenkirchen noch einen Vertrag bis 2026, die Festverpflichtung des zuvor ausgeliehenen Mittelfeldspielers gab der Aufsteiger Ende März bekannt. Frankfurt kassierte 1,5 Millionen Euro Ablöse für den Uruguayer.