Zalazar bleibt dauerhaft auf Schalke

Schalke 04 geht mit Rodrigo Zalazar in die Zukunft. Wie die Königsblauen vermelden, wurde die Kaufoption für den 22-jährigen Mittelfeldspieler aktiviert. Zalazar unterschreibt beim Zweitligisten einen Vertrag bis 2026. Im Sommer hatten die Knappen den Uruguayer von Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Die Hessen sichern sich nach eigenen Angaben eine Rückkaufoption in unbekannter Höhe.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Jeder weiß, wie gerne ich für Schalke 04 auf dem Feld stehe. Ich bin daher sehr glücklich, dass ich noch länger bei diesem großen Verein bleiben werde. Ich freue mich auf die kommenden Spiele, in denen ich wieder gemeinsam mit dem Team alles geben will“, erklärt Zalazar, „unser Ziel ist klar: Wir wollen so schnell wie möglich in die Bundesliga aufsteigen.“

„Rodrigo hat sich von der ersten Minute an mit Schalke vollumfänglich identifiziert. Er ist ein Spieler, der eine unheimliche Qualität besitzt, intensiven und emotionalen Fußball zu spielen. Dazu hat er ein feines Gespür, ein Spiel zu lenken und zu entscheiden. Daher sind wir sehr froh, dass wir gemeinsam mit ihm die nächsten Schritte gehen werden“, freut sich Sportdirektor Rouven Schröder.

Auf Schalke entwickelte sich Zalazar auf Anhieb zum Leistungsträger. In der Liga kam der zweikampfstarke Techniker bislang zu 24 Einsätzen, in denen der Rechtsfuß vier Treffer erzielte und weitere sechs Tore direkt vorbereitete.