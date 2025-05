Kiel bedient sich in Liga drei

Holstein Kiel wird zeitnah einen Neuzugang verkünden. ‚Sky‘ berichtet, dass Mladen Cvjetinovic vom FC Ingolstadt bereits seinen Medizincheck bei den Störchen erfolgreich absolviert hat. Der Innenverteidiger unterschreibt demnach bis 2029 und kommt ablösefrei an die Förde.

Vor zwei Jahren war der 21-Jährige von Viktoria Berlin nach Oberbayern gewechselt, in dieser Saison war er für das Team von Trainerin Sabrina Wittmann absolute Stammkraft. In 35 Pflichtspielen kam er insgesamt zum Einsatz. Nach 59 Partien für die Schanzer versucht er nun sein Glück eine Liga höher in Kiel.