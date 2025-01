Zwei Modelle möglich: BVB forciert McAtee-Transfer

Bei Borussia Dortmund befasst man sich immer konkreter mit der Verpflichtung von James McAtee. Das Mittelfeldjuwel von Manchester City steht laut ‚Sky‘ „weit oben auf dem Zettel“. Vom grundsätzlichen Interesse der Schwarz-Gelben hatte der englische ‚Telegraph‘ bereits vor dem Jahreswechsel berichtet.

‚Sky‘ zufolge beschäftigt sich der BVB mit der Personalie, um mehr Optionen für die Zehner-Position zur Verfügung zu haben. Zwei Transfermodelle werden dem Bezahlsender zufolge intern thematisiert: Eine Leihe plus Kaufoption schon in diesem Januar, oder aber eine feste Verpflichtung im kommenden Sommer ohne vorheriges Leihgeschäft.

Fakt ist: McAtee ist unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten bei den Citizens. Lediglich drei Premier League-Einwechslungen gönnte Pep Guardiola dem Eigengewächs in der laufenden Spielzeit. Möglichst zeitnah will McAtee häufiger auf dem Platz stehen, eine Leihe ist deshalb seine bevorzugte Option. Interesse an dem 22-jährigen Linksfuß bekunden neben dem BVB auch Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Nottingham Forest, West Ham United, der FC Brentford, Crystal Palace, der AC Florenz und der FC Bologna.