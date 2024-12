Unzufrieden bei City: McAtee nach Deutschland?

James McAtee könnte künftig in der Bundesliga auflaufen. Wie der englische ‚Telegraph‘ berichtet, haben Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig die Fühler nach dem 22-Jährigen ausgestreckt. Bereits vor einigen Wochen wurde Leverkusen mit dem variablen Offensivspieler in Verbindung gebracht, es kursierten Gerüchte über einen spektakulären Tausch-Deal um Florian Wirtz, in dem McAtee Teil des Gegenwerts sein sollte.

Neben dem Bundesliga-Trio bekunden der Tageszeitung zufolge auch zahlreiche Klubs aus der Premier League Interesse. Zu den möglichen Kandidaten zählen Nottingham Forest, West Ham United, der FC Brentford und Crystal Palace, zudem beobachten der AC Florenz und der FC Bologna die Situation des englischen U21-Nationalspielers.

McAtee ist aufgrund mangelnder Einsatzzeiten unzufrieden mit seiner Situation in Manchester. Obwohl zahlreiche Akteure verletzt ausfallen und sich der amtierende englische Meister in einer krassen Formkrise befindet, kommt der Linksfuß nicht zum Zug. Zwei magere Einsatzminuten stehen bislang in der Premier League zu Buche. Ein zumindest vorübergehender Abgang im Winter in Form einer Leihe ist laut dem ‚Telegraph‘ ein realistisches Szenario, McAtees Vertrag bei City ist bis 2026 datiert.