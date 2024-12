Zwei für eins: Wildes Tausch-Gerücht um Wirtz

Im kommenden Sommer wird der Name Florian Wirtz wieder heiß gehandelt. Fast täglich ranken sich neue Meldungen um die Zukunft des Ausnahmespielers von Bayer Leverkusen. Von einer Vertragsverlängerung beim amtierenden Meister über einen Wechsel zum FC Bayern bis zum ersten Auslandsabenteuer – gespart wird nicht an möglichen Szenarien.

‚TBR Football‘ aus England berichtet nun von einem Versuch von Manchester City, Wirtz auf die Insel zu locken. Die Skyblues wollen demnach wohl anbieten, eigene Profis in einen möglichen Deal für den 21-Jährigen einzubinden. Dem Bericht zufolge haben die Rheinländer dabei zwei Akteure genauer ins Auge gefasst: Oscar Bobb (21) und James McAtee (22).

Zwei Schützlinge von Guardiola

Bobb laboriert derzeit an einem Beinbruch, war zuvor aber eine Art Shootingstar unter City-Coach Pep Guardiola. Der Spanier gab dem norwegischen Nationalspieler immer mehr Spielzeit und förderte aktiv seine Entwicklung. 27 Pflichtspiele stehen für den Flügelstürmer zu Buche. McAtee, offensiv variabel einsetzbar, ist noch nicht ganz so weit, kommt auf 15 Einsätze – meist nur über wenige Minuten per Einwechslung. Dem englischen U21-Nationalspieler wird dennoch eine große Zukunft vorhergesagt.

Die beiden Akteure der Skyblues könnten im Duo versuchen, einen Abgang von Wirtz zu kompensieren. Wohin die Reise für den Leverkusener am Ende geht, steht allerdings noch in den Sternen. Neben City buhlen zahlreiche Schwergewichte des europäischen Spitzenfußballs um den technisch so versierten Offensivspieler.