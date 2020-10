Nach Transfer-Theater: Werder gibt Rashica frei

Nach dem geplatzten Wechsel zu Bayer 04 Leverkusen am Deadline Day nimmt Milot Rashica vorerst nicht am Mannschaftstraining des SV Werder Bremen teil. Wie der ‚Weser-Kurier‘ berichtet, erhält der 24-Jährige für den Rest der Woche eine Auszeit. „Die letzten Tage waren für Milot nicht einfach, es ging viel hin und her. Daher haben wir uns dazu entschieden, ihm die Woche frei zu geben, um auf andere Gedanken zu kommen und dann den Fokus wieder voll auf Werder legen zu können“, erklärt Werder-Trainer Florian Kohfeldt.

Rashica hatte am letzten Tag des Transferfensters noch mit einem Abgang aus Bremen gerechnet, doch der Transfer zu Leverkusen scheiterte in letzter Sekunde, da sich die beiden Vereine nicht rechtzeitig einigen konnten. Auf einer Pressekonferenz am Montagabend äußerte sich Sportchef Frank Baumann zur Enttäuschung des Kosovaren: „Natürlich ist er enttäuscht gewesen und musste das verarbeiten. Diese Erfahrung ist nicht schön für ihn. Das wird vielleicht auch eine Weile dauern, bis er das verarbeitet hat.“