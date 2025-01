David Luiz findet neuen Klub

Der brasilianische Innenverteidiger David Luiz bleibt zum Ende seiner Karriere in Brasilien. Der 37-Jährige, dessen Vertrag bei Flamengo zum Ende des Jahres ausgelaufen war, wechselt zu Fortaleza EC und unterschreibt dort einen Vertrag bis 31. Dezember 2026. Dieser beinhaltet zudem eine Option auf ein weiteres Jahr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuvor war Luiz in den vergangenen Tagen mit vielen Mannschaften – auch in Europa – in Verbindung gebracht worden. So soll unter anderem neben Olympiakos Piräus der österreichische Erstligist Austria Wien Interesse am Brasilianer gehabt haben. Luiz spielte zwischen 2007 und 2021 in Europa und war dort bei Benfica Lissabon, dem FC Chelsea, Paris St. Germain und dem FC Arsenal zwischenzeitlich einer der besten Spieler auf seiner Position.