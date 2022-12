„Schwindelerregendes Angebot“: Al-Nassr will auch Busquets

In Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad wollen sie hoch hinaus. Der Al-Nassr FC will mit viel Geld im Rücken die größten Namen des europäischen Klubfußballs locken. Die Unterschrift von Cristiano Ronaldo (37) wird zum Jahreswechsel erwartet, Sergio Ramos (36) soll im Sommer folgen.

Sergio Busquets könnte der nächste Superstar sein, der seinen Weg nach Saudi-Arabien findet. Die Barça-Legende besitzt wie Ramos einen auslaufenden Vertrag und hat einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge ein Angebot aus Riad vorliegen. Al-Nassr lockt den 34-Jährigen demnach mit einem „schwindelerregenden finanziellen Angebot“. Um welche Gehaltssphären es geht, lässt der Bericht offen. Geld hat Al-Nassr jedenfalls zur Genüge.

Unterstützt wird der Klub vom Investmentfond Quiddiya, Hauptaktionär ist der Public Investment Fund (PIF), der vor etwas mehr als einem Jahr Newcastle United übernommen hat. Der saudische Staatsfonds kann und will angesichts der WM-Bewerbung für 2030 so viel es geht in den Fußball investieren.

Sagt Busquets adios?

Busquets könnte dem Lockruf aus Saudi-Arabien wohl folgen. Erst kürzlich beendete der Mittelfeldspieler seine Karriere in der spanischen Nationalmannschaft. Grundsätzlich scheint sich Busquets auf den Ruhestand vorzubereiten. In Barcelona ist der Kapitän noch immer gefragt und verpasste kaum eine Partie, doch die Katalanen haben mit N’Golo Kanté (31) schon einen potenziellen Nachfolger im Blick.