Bericht: Al Nassr will auch Ramos – Ronaldo als Neujahrspräsent?

In Saudi-Arabien werden die ganz großen Geschütze aufgefahren. Während der Wechsel von Cristiano Ronaldo (37) in den Wüstenstaat immer konkretere Formen annimmt, könnte auch ein ehemaliger Kollege des Portugiesen bald für den Al Nassr FC auflaufen.

Wie die ‚Marca‘ berichtet, soll Ronaldo am 1. Januar offiziell als neuer Spieler des saudischen Erstligisten vorgestellt werden. Damit würden die Verantwortlichen des Klubs ihren Anhängern ein äußerst kostspieliges Neujahrspräsent bescheren. Rund 200 Millionen Euro soll Ronaldo in zweieinhalb Jahren verdienen und anschließend als Botschafter für die WM 2030 in Saudi-Arabien werben – selbstredend ebenfalls äußerst lukrativ vergütet.

Erst CR7, dann Ramos?

FT berichtete zuletzt, dass auch N’Golo Kanté (31) vom FC Chelsea ganz oben auf der Liste des saudischen Klubs steht. Nun wirft die ‚Marca‘ den Namen des nächsten Topstars in die Runde. So soll Al Nassr kräftig an Sergio Ramos (36) von Paris St. Germain baggern. Man würde den spanischen Innenverteidiger gerne ab Sommer nach Saudi-Arabien lotsen. Dann läuft sein Vertrag beim französischen Hauptstadtklub aus.

Ramos hat der spanischen Tageszeitung zufolge aber noch große sportliche Ambitionen. Zum einen will er mit PSG die Champions League gewinnen, zum anderen hat er die spanische Nationalmannschaft nicht endgültig abgeschrieben.

Präsident und Sportdirektor von Al Nassr haben sich bereits für eine Reise in Ramos‘ alte Heimat Madrid angemeldet, heißt es. Man wolle ihm dort ein Angebot unterbreiten, um ihn von einem Wechsel in die Pro League zu überzeugen.