Kampf um die Meisterschaft: Nizza hat Thauvin im Blick

Der OGC Nizza könnte auf der Suche nach Verstärkungen in Italien fündig werden. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato beschäftigt sich der aktuell Zweitplatzierte der französischen Liga intensiv mit einer Verpflichtung von Florian Thauvin. Von einer Leihe inklusive Kaufoption ist die Rede. Auch ein weiterer Ligue 1-Vertreter bereitet ein Angebot vor.

Der 30-jährige Offensivspieler ist noch bis 2025 an Udinese Calcio vertraglich gebunden. Vor rund einem Jahr war der Franzose erst aus Mexiko zu Udinese gewechselt. In der aktuellen Spielzeit kommt der Weltmeister von 2018 auf sechs Scorerpunkte (jeweils drei Tore und Vorlagen) in 18 Partien.