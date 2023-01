Barças „9 aus 9“ I Akés Kunststück

Barças „9 aus 9“

In den spanischen Medien bestimmt am heutigen Samstag der FC Barcelona die Schlagzeilen. Auf dem Titelblatt der ‚Sport‘ sind die jubelnden Katalanen mit dem Titel: „Lass die Serie weiterlaufen.“ In der Liga ist die Mannschaft von Trainer Xavi seit acht Ligaspielen in Serie ungeschlagen. Auch in den Pokalwettbewerben blieb die Bilanz der Blaugrana sauber. Heute treffen die Katalanen auswärts auf den FC Girona (16:15 Uhr).Die ‚Mundo Deportivo‘ erwartet die Fortsetzung der Siegesserie und fordert: „9 von 9“. Auch die ‚L’Esportiu‘ erhofft sich von Barça eine „Gala“.

Juve vor wichtigen Wochen

Juventus Turin steht eine harte Rückrunde bevor. Nach der 15-Punkte-Strafe wegen Bilanzfälschung muss die Alte Dame von Tabellenplatz elf das Feld von hinten aufräumen. Doch Trainer Massimiliano Allegri glaubt weiterhin an seine Mannschaft. Dessen Parole „Wird sind Juve“ prangt auf der Titelseite der ‚Gazzetta dello Sport‘. Bei der ‚Tuttosport‘ sieht man Paul Pogba und Dusan Vlahovic auf der Titelseite: „Wir sind auch dabei.“ Pogba soll nach seiner langwierigen Verletzung endlich sein Saisondebüt feiern, Torgarant Vlahovic kehrt nach drei Monaten Pause ebenfalls zurück. Das Duo soll mithelfen, den Rückstand von zwölf Punkten auf die internationalen Plätze aufzuholen.

In der englischen Presse wird Nathan Aké für sein entscheidendes Tor im FA Cup gegen den aktuellen Tabellenführer FC Arsenal gefeiert. Der Verteidiger von Manchester City findet sich mitsamt Torvorbereiter Jack Grealish auf den Titelseiten des ‚Mirror‘ und ‚Daily Express‘. Erstgenannte Zeitung ist beeindruckt „von der Art und Weise“, wie Aké das goldene 1:0-Siegtor erzielte. Der Niederländer schüttelte aus dem Fußgelenk aus rund fünf Metern den Ball an den langen Pfosten. Der ‚Daily Express‘ bezeichnet den Treffer als „Kunstgriff“. In der Liga trennen beide Mannschaften fünf Punkte. In rund zweieinhalb Wochen trifft man im Nachholspiel des 12. Spieltags erneut aufeinander.