VfB: Nübel wieder einsatzbereit

Der VfB Stuttgart kann am Wochenende im Spiel gegen Werder Bremen (Sonntag, 15:30 Uhr) wieder auf Stammtorwart Alexander Nübel zurückgreifen. Wie Trainer Sebastian Hoeneß heute auf der Spieltagspressekonferenz mitteilte, hat der Keeper seine Verletzung überwunden: „Alexander Nübel wird morgen komplett ins Mannschaftstraining einsteigen. Wenn alles gutgeht, ist er sicher eine Option fürs Wochenende. Er war in der vergangenen Woche schon an der Grenze, eventuell spielen zu können.“

Nübel fiel am vergangenen Spieltag gegen Eintracht Frankfurt (3:0) aufgrund einer Muskelverletzung im Gesäßbereich aus. Er wurde von Fabian Bredlow (29) vertreten, für den sein Trainer lobende Worte fand. „Fabian hat gegen Frankfurt sowohl im Torwartspiel als auch im Spiel mit dem Ball sehr ruhig und sehr klar agiert. Wir haben zu null gespielt und er hat seinen Teil dazu beigetragen“, erklärte Hoeneß. Trotzdem wird Nübel als etatmäßige Nummer eins wohl am Wochenende das Stuttgarter Tor hüten.