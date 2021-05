FC Bayern: Lewandowski-Verlängerung in Planung

Karl-Heinz Rummenigge möchte in seiner restlichen Amtszeit beim FC Bayern offenbar noch einen neuen Vertrag mit Robert Lewandowski abschließen. In einem Interview mit dem polnischen Portal ‚WP SportoweFakty‘ bestätigt der zum Jahresende scheidende Vorstandsvorsitzende des FCB auf entsprechende Nachfrage: „Ich werde nur noch ein paar Monate in meiner jetzigen Position sein, aber ich kann mir vorstellen, dass ich das tun werde.“

Weiter bekräftigt der 65-Jährige, dass der Rekord-Stürmer den FC Bayern auf keinen Fall vorzeitig verlassen wird: „Lewandowski wird nicht verkauft. Sein Agent Pini Zahavi weiß das. Wer würde einen Spieler verkaufen, der 60 Tore pro Jahr erzielen kann, der mit 32 der beste Spieler der Welt ist?“ Lewandowskis aktuelles Arbeitspapier läuft noch bis 2023.