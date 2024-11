„Nicht so der Freund“: Krösche über Leihplan mit SGE-Juwel Lisztes

Markus Krösche ist bezüglich der Zukunft des offensiven Mittelfeldspielers Krisztián Lisztes (19) noch unentschlossen. Gegenüber dem Portal ‚fussball.news‘ hat sich SGE-Sportdirektor Markus Krösche zur Zukunft des zehnfachen ungarischen U21-Nationalspielers geäußert: „Schon in der Vorbereitung hatte Krisztián kleinere Verletzungen, die ihn zurückgeworfen haben. Er muss sich noch an die Intensitäten gewöhnen. Der Schritt von Ungarn zu uns ist ein großer.“

Über eine mögliche Leihe sagt der 44-Jährige: „Wir müssen sehen, was Sinn ergibt. Es ist manchmal ganz gut, wenn du ein ganzes Jahr da bist und die Saison mitnimmst.“ Von Winter-Leihen ist Krösche nach eigener Aussage „nicht so der Freund.“ Lisztes‘ letzter Startelf-Einsatz bei der zweiten Mannschaft liegt knapp zwei Monate zurück. In den vergangenen acht Partien stand er nur einmal im Regionalliga-Kader. Im September 2023 hatte sich die Eintracht Lisztes gesichert und damals eine Sockelablöse von vier Millionen Euro an Ferencváros Budapest überwiesen. Sein Vertrag in Frankfurt läuft bis 2029.