BVB: Geldstrafe für Pongracic

Borussia Dortmund zieht offenbar Konsequenzen nach den ausgeplauderten Interna von Marin Pongracic. Laut der ‚Bild‘ bekommt der 24-jährige Abwehrspieler eine Geldstrafe aufgebrummt. Der Kroate hatte in einem Interview unter anderem offen über die Ausfallzeit von Erling Haaland geredet und dessen Ausfallzeit auf acht Wochen beziffert.

Auch von seinem Stammklub VfL Wolfsburg drohen Auswirkungen. „Wir werden es in Ruhe intern besprechen. Dann werden wir gegebenenfalls die notwendigen Schritte einleiten“, kündigte VfL-Sportdirektor Schäfer am gestrigen Donnerstag an