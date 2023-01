Augsburg im Kaufrausch? Auch Kouyaté im Visier

Arne Engels hat bereits beim FC Augsburg unterschrieben. David Colina, Dion Drena Beljo und Irvin Cardona sollen es dem 19-Jährigen zeitnah gleichtun. Doch mit diesen drei respektive vier Personalien könnte der Kaufrausch der Fuggerstädter noch nicht beendet sein.

Die französische ‚L’Équipe‘ berichtet, dass sich auch Boubakar Kouyaté vom FC Metz auf dem Radar des FCA befinden soll. Der 25-jährige Innenverteidiger wecke allerdings auch das Interesse von Besiktas und dem HSC Montpellier. Der Malier bevorzuge jedoch einen Wechsel nach Deutschland oder in die Türkei.

Laut der Tageszeitung bietet Montpellier Metz eine Summe von rund 5,5 Millionen Euro und kommt den Ablöseforderungen des Zweitligisten damit am nächsten. Augsburg und Besiktas bereiten Angebote in Höhe von vier Millionen Euro vor.

Polyvalenz als Stärke

In der laufenden Ligue 2-Saison stand der 1,95 Meter große Abwehrhüne bislang in elf Spielen auf dem Rasen. Zehnmal wurde Kouyaté dabei in die Startelf berufen, oftmals stand er über die volle Distanz auf dem Platz.

Neben beiden Positionen in der Innenverteidigung kann der beidfüßige Verteidiger auch das defensive Mittelfeld oder die rechte Defensivseite berackern. Es dürfte vor allem seine Polyvalenz sein, die Kouyaté für den Bundesligisten interessant macht. Mit Robert Gumny steht derzeit beispielsweise nur ein gelernter Rechtsverteidiger im Kader.

Ob sich das Interesse der Augsburger tatsächlich erhärtet, bleibt abzuwarten. Zudem ist fraglich, ob die Fuggerstädter über die finanziellen Mittel verfügen, im Winter derart viele Transfers zu tätigen. Immerhin: Auch Rekord-Neuzugang Ricardo Pepi (über 16 Millionen Euro, Anm. d. Red.) fand vergangene Saison im Winter seinen Weg in die WWK Arena.