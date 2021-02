Real beobachtet Argentinien-Juwel

Máximo Perrone hat sich offenbar in das Blickfeld von Real Madrid gespielt. Wie die ‚as‘ berichtet, zeigen die Königlichen Interesse am Mittelfeldspieler, der aktuell in Argentinien für die zweite Mannschaft vom Club Atlético Vélez Sarsfield spielt. Bei Véléz steht der 18-Jährige noch bis 2024 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Perrone überzeugt vor allen Dingen mit seinen technischen Fähigkeiten und guter Entscheidungsfindung. Dem Bericht zufolge haben einige nicht genannte Topklus den Linksfuß ebenfalls im Auge. Auf sein Profi-Debüt wartet der Argentinier derzeit noch.