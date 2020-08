PSG - FC Bayern 0:1 | Die Noten zum Spiel

In einer flotten ersten Hälfte hatten die Bayern die größeren Spielanteile. Die erste Großchance verzeichnete aber Neymar, der in der 18. Minute an Manuel Neuer scheiterte. Vier Minuten später stand der Pfosten einem Tor von Robert Lewandowski im Weg. Die Bayern profitierten ein ums andere Mal von teils haarsträubenden Fehlpässen im Aufbauspiel der PSG-Hintermannschaft, konnten aber kein Kapital daraus schlagen.

Die zweite Hälfte begann abwartender, die Bayern fanden aber als Erstes wieder den Vorwärtsgang. Und gingen durch Kingsley Coman mit 1:0 in Führung. Paris erhöhte in der Folge den Druck, erarbeitete sich aber zu wenig zwingende Chancen. Wenn doch, war Manuel Neuer unüberwindbar. Ein hochverdienter Sieg der Münchner.

Die Torfolge

59‘ Coman: Kimmich treibt das Spiel an und spielt den Ball rechts steil auf Gnabry. Dessen Hereingabe wird abgeblockt und landet erneut bei Kimmich. Der schaut kurz und löffelt den Ball butterweich an den langen Pfosten zu Coman, der gegen die Laufrichtung von Navas ins lange Eck einköpft.

Die Noten

Eingewechselt

25‘ Niklas Süle (2,5) für Boateng

68‘ Ivan Perisic (3) für Coman

68‘ Philippe Coutinho (3) für Gnabry

86‘ Corentin Tolisso für Thiago