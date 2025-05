Hannover holt Becker

Hannover 96 ist auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor fündig geworden. Der Verein teilt mit, dass Ralf Becker künftig die Rolle übernehmen wird. „Er wird in der Kabine präsent sein, nahe an der Mannschaft arbeiten und ein wichtiges Bindeglied zwischen Lizenzbereich und Akademie sein“, so 96-Geschäftsführer Marcus Mann zum Neuzugang in der Chefetage.

Becker, der zuvor bei Dynamo Dresden und dem Hamburger SV in verschiedenen Positionen gearbeitet hat, unterschreibt bei den Niedersachsen bis 2027. „Es hat sich schnell gezeigt, dass es vom Aufgabenprofil und von der angedachten Struktur her sehr gut passen kann. Ich freue mich, dass es bald losgeht, und möchte meinen Teil zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Klubs im sportlichen Bereich beitragen“, so der 54-Jährige. Als erste Amtshandlung muss sich Becker auf die Suche nach einem neuen Trainer begeben.