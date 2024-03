93 Millionen für Rashford | Tauschgerüchte um Simons

Rashford um jeden Preis

Paris St. Germain sucht den würdigen Nachfolger für Kylian Mbappé. Das Casting am Eiffelturm kommt bereits jetzt auf eine lange Kandidatenliste. Ein weiterer Spieler, der sich im Fokus des Scheichklubs befindet, ist Manchester Uniteds Marcus Rashford. Obwohl der 26-Jährige sich in dieser Saison in einem kleinen Karrieretief befindet, will PSG laut dem ‚Daily Star‘ „zahlen, was immer auch nötig ist“. Der ‚Mirror‘ befasst sich auf der Titelseite ebenfalls mit den Bemühungen der Franzosen, die „ein Nein als Antwort nicht akzeptieren“.

Die Pariser Preisvorstellung für Rashford, der bei den Red Devils noch einen bis 2028 gültigen Vertrag besitzt, beträgt umgerechnet rund 93 Millionen Euro. Für den Offensivspieler wäre die Gelegenheit günstig, nach Problemen auf und abseits des Platzes ein neues Kapitel im Sommer aufzuschlagen. „Es bleibt abzuwarten“, schreibt der ‚Daily Star‘, „ob PSG Rashford dazu bewegen kann, United zu verlassen“. Schließlich betonte der Umworbene selbst noch vor wenigen Wochen: „Wenn jemand jemals mein Engagement für United in Frage stellt, muss ich das Wort ergreifen.“ Rund 600.000 Euro Gehalt pro Woche könnten das womöglich noch ändern.

Schnappt Pep Simons weg?

Xavi Simons hat bei RB Leipzig seine beeindruckende Entwicklung fortgesetzt. Der Topscorer der vergangenen Eredivisie-Saison steht bei 20 Scorerpunkten in 35 Einsätzen für RB. Klar, dass der von Paris St. Germain ausgeliehene Offensivspieler auch bei anderen Klubs auf dem Zettel steht. Das britische ‚CaughtOffside‘ berichtet, dass man bei Manchester City im 20-jährigen Niederländer den würdigen Erben für Kevin De Bruyne sieht.

Demnach schätzt Trainer Pep Guardiola Simons sehr und könnte veranlassen, dass der Edeltechniker schon im Sommer in Manchester aufschlägt. Denn De Bruyne verfügt nur noch über einen Vertrag bis 2025. Dazu flirten Klubs aus Saudi-Arabien heftig mit dem 32-Jährigen. City kommt außerdem entgegen, dass PSG nach wie vor an Flügelspieler Bernardo Silva baggert. Citys Wunsch wäre es, so der Bericht, Simons in den Silva-Deal mit einzubinden. Eine Win-win-Situation? Für Leipzig, das Simons gerne halten will, wohl nicht.