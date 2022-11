Köln-Interesse an Waldschmidt?

Luca Waldschmidt spielt beim VfL Wolfsburg keine Rolle mehr und könnte die Wölfe im Winter zumindest vorübergehend verlassen. Die ‚Wolfsburger Allgemeine Zeitung‘ bringt den 26-Jährigen mit dem 1. FC Köln in Verbindung. Waldschmidt wird von Volker Struth vertreten, der beste Kontakte in seine Heimatstadt unterhält.

In den vergangenen Wochen wurde auch dem FC Schalke 04 ein Interesse an dem Offensivspieler nachgesagt. Sowohl die Schalker als auch die Kölner hätten dem Bericht nach allerdings Probleme damit, das Gehalt des 1,81 Meter großen Angreifers zu stemmen. Um Waldschmidt an den Mann zu bringen, müssten die Wolfsburger wohl einen Teil der Gehaltszahlungen übernehmen.