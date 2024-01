Durchbruch: Trippier noch heute zu Bayern?

Nach Eric Dier (30) holt der FC Bayern mit Kieran Trippier in der laufenden Transferperiode womöglich einen weiteren Engländer an Bord. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist dem Rekordmeister in den Verhandlungen mit Newcastle United ein Durchbruch geglückt.

Laut der Boulevardzeitung „sind die Bayern-Bosse jetzt sehr optimistisch, den Deal abschließen zu können“. Noch im Laufe des heutigen Dienstags soll die Entscheidung fallen, ob Trippier nach München kommt oder nicht.

Mit dem Wunsch nach einer Ausleihe kann sich der Bundesligist dabei wohl nicht durchsetzen. Die Magpies wollen sich dauerhaft vom 33-Jährigen trennen, um sich beim Financial Fairplay Luft zu verschaffen. Die Ablöse für Trippier wird auf zehn bis 15 Millionen Euro taxiert.