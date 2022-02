Europas Top-Torjäger | Vlahovic zahlt zurück

Über 80 Millionen Euro legte Juventus Turin Ende Januar für Dusan Vlahovic auf den Tisch. Ein Investment, das schon jetzt beginnt, sich zu rentieren. Denn Vlahovic macht in Turin dort weiter, wo er beim AC Florenz aufgehört hat – der 22-jährige Serbe schießt fleißig Tore.

Mit einem Doppelpack führte Vlahovic Juve am Samstag zum 3:2-Sieg über den FC Empoli. Viermal traf der Mittelstürmer nun in sechs Einsätzen für die Alte Dame. Im Ranking der besten Torjäger in Europas Topligen klettert Vlahovic auf Platz fünf.

Die besten Torjäger Europas