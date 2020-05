Poulsen strebt „keinen Wechsel an“

Yussuf Poulsen hat deutlich gemacht, dass er sich nicht mit einem Abschied von RB Leipzig befasst. „Da ist nullkommanull Wahrheit dran. Ich weiß nicht, woher die Geschichte kommt, mich hat auch niemand danach gefragt“, erklärt der 25-jährige Angreifer im Interview mit dem ‚kicker‘. Nach eigener Aussage hatte er „zu keinem Zeitpunkt diesen Wechselgedanken im Kopf, und ich habe ihn immer noch nicht.“

Vor der Coronapause hatte Poulsen seinen Stammplatz an Sommerneuzugang Patrik Schick verloren. Beim jüngsten 1:1 gegen Freiburg stand er dann wieder in der Startformation, führte das Team als Kapitän aufs Feld und erzielte den so wichtigen Ausgleich. „Ich strebe keinen Wechsel an, egal wie es in diesen acht Spielen läuft“, stellt Poulsen klar.