Dortmund & Leverkusen jagen 14-jähriges Wunderkind

Samy Bedja ist anscheinend das nächste ganz große Versprechen des französischen Fußballs. Der offensive Mittelfeldspieler spielt aktuell im Nachwuchs von Olympique Marseille und besticht mit seiner Durchschlagskraft, Explosivität, Spielübersicht und weit überdurchschnittliche Dribbelqualitäten. Das erst 14 Jahre alte Talent trainiert bereits jetzt regelmäßig mit der U17 des Klubs und hat es in die französische U15-Nationalmannschaft geschafft, für die er bislang zwei Länderspiele absolviert hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bedjas Stern ging bereits in der U13 auf. Er wurde 2023 zum besten Spieler der Trophée de Joinville (dem größten U13-Turnier Europas) gewählt und erhielt die gleiche Auszeichnung in diesem Sommer in der Kategorie U14 in Sens bei einem europäischen Turnier mit gleichem Ruf. In der aktuellen Saison erzielte der feine Techniker bislang acht Tore in neun Partien der U15 von OM und steuerte zudem auch drei Vorlagen bei. Im Spiel gegen Castelnau Le Crès (4:0) im August hatte er seinen ersten Auftritt in der U17-Mannschaft und wurde damit zum jüngsten Debütanten der Liga.

Topklubs stehen bereits Schlange

Es kommt nicht überraschend, dass europäische Topklubs bereits mit den Hufen scharren. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato verfolgen der FC Barcelona, Manchester United, Benfica Lissabon, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Salzburg die Entwicklung von Bedja mit größter Aufmerksamkeit. Der Youngster besitzt bei Marseille einen in Frankreich üblichen Jugendvertrag mit einer Nicht-Abwerbe-Vereinbarung (ANS). Dieser verpflichtet das Talent, bis mindestens zu seinem 16. Lebensjahr beim Klub zu bleiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Spätestens kurz vor diesem Datum wird das Wettbieten um Bedja starten. Das ist auch OM und Sportdirektor Medhi Benatia klar. Der ehemalige Profi des FC Bayern zeigte sich kürzlich „sehr stolz“ über die gute Jugendarbeit des Klubs und insbesondere den Werdegang des jungen Bedja, doch musste auch zugeben, dass es sehr unsicher sei, ob die OM-Fans „ein Generationstalent wie Samir, einen Spieler, der mit 17 im Stade Vélodrome spielen könnte, dort noch erleben werden“.