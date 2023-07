Bayer: Die Details zum Boniface-Angebot

Bayer Leverkusen möchte die Verpflichtung von Victor Boniface offenbar zeitnah über die Bühne bringen. Nach Informationen von Fabrizio Romano hat der Bundesligist Royale Union Saint-Gilloise eine Offerte über 20 Millionen Euro für den Mittelstürmer unterbreitet. Zusätzlich soll das Angebot Bonusanzahlungen in Höhe von 7,5 Millionen Euro sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung von 15 Prozent enthalten.

Summa summarum könnten also bis zu 27,5 Millionen Euro Ablöse an Saint-Gilloise fließen – das wäre deutlich mehr als die kolportierten 15 Millionen, die der belgische Vizemeister angeblich gefordert hatte. In Leverkusen will man also schnell Nägel mit Köpfen machen: Mit Bonifcae soll sich Bayer schon auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt haben. Bei der Werkself würde der 22-Jährige zumindest vorübergehend den Kaderplatz des verletzen Patrik Schick (27) einnehmen.

