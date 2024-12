Chelsea: Acheampong-Verlängerung „fast am Ziel“

Dem FC Chelsea ist offenbar der Durchbruch in den Verhandlungen mit Eigengewächs Josh Acheampong gelungen. Dies bestätigte Trainer Enzo Maresca auf der heutigen Pressekonferenz der Blues: „Der Verein liebt Josh, ich liebe Josh, wir versuchen, eine Einigung mit dem Spieler zu finden. Wir sind nahe dran, wir sind fast am Ziel. Wir werden sehen.“ Ende November war in englischen Medien durchgesickert, dass sich beide Seiten nähergekommen waren. Für Acheampong bedeutet der neue Vertrag eine Kehrtwende seiner Chelsea-Karriere.

Denn die Blues setzten ihrem 18-jährigen Abwehrtalent ob des bis 2026 datierten Vertrags die Pistole auf die Brust und knüpften weitere Einsätze bei den Profis an eine Verlängerung. In der laufenden Saison kam Acheampong nur in der ersten Runde des EFL-Cups für 27 Minuten für die Profis zum Einsatz. Maresca prophezeit dem Youngster, der aller Voraussicht nach am Donnerstag in der Conference League gegen den kasachischen Klub FC Astana einen Einsatz erhält, eine große Zukunft: „Ich glaube wirklich, dass Josh ein Spitzenspieler werden kann. Er ist noch 18 Jahre alt, also kann sich noch vieles ändern, aber er kann für Chelsea sehr wichtig werden.“ Der Rechtsfuß wurde im Oktober unter anderem mit Real Madrid, Paris St. Germain und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.