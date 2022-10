Crystal Palace: Zaha-Gespräche auf der langen Bank

Bei Crystal Palace macht man sich angesichts des auslaufenden Vertrags von Aushängeschild Wilfried Zaha keine Sorgen. „Das ist überhaupt kein Thema. Wilfried weiß, was der Verein über ihn denkt und wir wissen, was er über den Verein denkt“, wird Cheftrainer Patrick Vieira von der ‚Daily Mail‘ zitiert, „es wird Gespräche geben, aber für mich und für den Verein ist es wichtig, dass er auf diesem Niveau spielt, beständig ist und den jungen Spielern um ihn herum hilft, sich zu entwickeln.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Und weiter: „Wir werden sehen, was passiert.“ Zaha präsentiert sich in der laufenden Saison in guter Verfassung. Fünf Treffer und einen Assist hat der 29-jährige Ivorer nach neun Ligaspielen auf dem Konto. Am gestrigen Dienstagabend erzielte der Offensivspieler den wichtigen 2:1-Siegtreffer gegen die Wolverhampton Wanderers. „Wenn Wilfried einen guten Tag hat, würde ich sagen, dass die Mannschaft einen guten Tag hat. Er ist ein wichtiger Spieler auf und neben dem Platz“, lobte Vieira seinen Schützling im Anschluss an die Partie.