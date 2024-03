Hertha-Leihspieler Serdar denkt an Italien-Wechsel

Ob Suat Serdar im Sommer nach Ende seiner Leihe von Hertha BSC zu Hellas Verona zurück nach Berlin kommt, steht laut dem Mittelfeldspieler noch nicht fest. Im ‚kicker‘-Interview antwortet der 26-Jährige auf die Frage nach seiner Zukunft: „Für die Frage ist es noch zu früh. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die Aufgabe Klassenerhalt.“

Die Italiener besitzen eine Kaufoption in Höhe von vier bis fünf Millionen Euro. Ob sich Hellas den Transfer leisten kann, hängt voraussichtlich auch an der Klassenzugehörigkeit in der kommenden Saison. „Einerseits muss ich zugeben, dass ich die Bundesliga vermisse. Andererseits: Ich habe mich komplett in Italien verliebt. Ich kann mir auch vorstellen, weiter in Italien Fußball zu spielen“, so Serdar.