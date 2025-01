Bei VfB-Verlängerung: Rekord-Klausel für Stiller

Dass der VfB Stuttgart an einer Verlängerung mit Angelo Stiller arbeitet, ist kein Geheimnis. „Wir sind in guten Gesprächen, auch schon des längeren in Gesprächen. Wir wollen natürlich in der Öffentlichkeit keine Absichten breittreten, sondern gehen an die Öffentlichkeit, wenn es konkreter wird. Er ist einer unserer wichtigsten Spieler, natürlich ist das unser Ziel“, sagte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth vor wenigen Tagen gegenüber ‚Sky‘.

Die ‚Sport Bild‘ liefert nun Details dazu, wie der VfB den Vertragscoup umsetzen möchte. Dem Fachmagazin zufolge soll Stiller zum einen zu den Topverdienern des Vereins aufsteigen. Der 23-Jährige besitzt aktuell noch einen bis 2027 datierten Vertrag, den er bei seinem Transfer im Sommer 2023 unterschrieb. Dieser bringt ihm dem Bericht zufolge 1,5 bis zwei Millionen Euro ein. Künftig soll er rund 4,5 Millionen pro Saison verdienen – so wie VfB-Rekordtransfer Deniz Undav.

Zum anderen soll eine Ausstiegsklausel in Stillers neuen Vertrag verankert werden. Diese soll bei mindestens 40 Millionen Euro liegen. Sollte ein interessierter Klub diese in Zukunft ziehen, würde der Mittelfeldspieler zum Rekordtransfer der Schwaben werden. Teuerster Abgang der Klubgeschichte ist bislang Benjamin Pavard, der 2019 für 35 Millionen zum FC Bayern wechselte.

Stiller hat seit seiner Ankunft in Stuttgart einen steilen Aufstieg hinter sich. Unter Trainer Sebastian Hoeneß zeigte der spielstarke Linksfuß starke Leistungen und etablierte sich als Leistungsträger beim Vizemeister. Anfang September gab er zudem sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft.