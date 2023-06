Per Rückkaufklausel: VfB holt Maglica zurück

Der VfB Stuttgart hat Matej Maglica vom Schweizer Erstligisten FC St. Gallen verpflichtet. Wie der Bundesligist verkündet, unterschreibt der kroatische Innenverteidiger einen bis 2025 gültigen Vertrag.

Möglich macht den Transfer eine Rückkaufklausel, die sich der VfB bei Maglicas Abschied im Sommer 2022 zusichern ließ. Nach vorangegangener halbjähriger Leihe war der 24-Jährige damals fix nach St. Gallen gewechselt. Dort stand er in der abgelaufenen Saison in 34 Pflichtspielen auf dem Platz. Dem Vernehmen nach werden 450.000 Euro fällig.

Der 1,98 Meter große Abwehrrecke war 2020 vom 1. Göppinger SV nach Stuttgart gewechselt. Dort kam er vorrangig in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, in der Bundesliga steht lediglich ein Kurzeinsatz zu Buche. In Zukunft sollen weitere hinzukommen.