Paredes will im Boca-Trikot in Rente gehen

Für Leandro Paredes von Juventus Turin steht fest, dass er seine Karriere bei den Boca Juniors beenden will. Gegenüber ‚ESPN‘ sagt der 28-Jährige: „Eines Tages wird es so weit sein, das ist der größte Traum, den ich habe. Ich habe es gesagt, als ich gegangen bin: ‚Mein Wunsch ist es, mit dem Trikot der Boca Juniors in Rente zu gehen.‘“

Ein genaues Datum für die Rückkehr zu seinem Jugendklub hat Paredes aber noch nicht im Kopf. „Ich habe einen langen Vertrag bei Juventus, eine Rückkehr zu Boca würde alle glücklich machen“, so der Argentinier. Die Alte Dame besitzt eine Kaufoption, um den von Paris St. Germain ausgeliehenen Nationalspieler fest zu verpflichten.