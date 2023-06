Iraola übernimmt bei Bournemouth

Und da haben die Cherries bereits einen neuen Cheftrainer. Nur wenige Stunden nach der Entlassung von Gary O’Neil verkündet der AFC Bournemouth die Verpflichtung von Andoni Iraola als neuen Coach. Der Spanier betreute zuletzt Rayo Vallecano und wird mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet.

We are delighted to announce the appointment of Andoni Iraola as the club's new head coach.



Welcome to #afcb, Andoni 🤝